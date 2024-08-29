Yurtlar 962 bin öğrenci için hazır

İspanya, Hollanda, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinin toplamından daha yüksek bir kapasiteyle öğrencilere hizmet veren yurtlar, yaz sezonunda da boş durmadı. 8 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Seyahatsever Projesi ile 18-30 yaş arasındaki tüm gençlere 81 ildeki yurtlarda ücretsiz konaklama ve tatil yapma imkânı sunuldu. Bu yıl emekliler de 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında 1 hafta süreyle ücretsiz konaklama imkânından faydalandı.2024-2025 akademik yılının açılmasına kısa bir süre kala KYK yurt başvuruları ise 24 Ağustos'ta tamamlandı. Sonuçların eylül ayının ilk haftasında açıklanması beklenirken yeni yurt ücretleri de kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. Geçen sene yurt ücretleri Tip-1 için aylık 345 lira, Tip-2 için 405 lira, Tip-3 için 480 lira, Tip-5 için 510 lira ve Tip-6 için 570 lira olarak belirlenmişti. Yurtlarda sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini kapsayacak şekilde günlük beslenme yardımı da alan gençler, üst düzey hijyen kuralları eşliğinde konforlu bir barınma imkânına erişiyor.81 ilde, 850 binada, 962 bin öğrenci kapasitesine sahip olan yurtlar, bu özelliğiyle Karadağ, Lüksemburg, Malta, Fiji, Surinam ve İzlanda gibi birçok ülkenin toplam nüfusundan daha fazla bir kitleyi ağırlayabilecek konumda bulunuyor. Öte yandan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü verilerine göre 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 668 bin olan yurt kapasitesi, 7 sene içerisinde 300 bine yakın bir artış yaşadı.