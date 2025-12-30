Yurtta soğuk dondurdu

Soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkili oluyor. Erzurum'un Tekman ve Aziziye ilçelerinde gece sıcaklık eksi 25 dereceye kadar düştü. Gümüşhane'de Zigana Dağı'nda kar kalınlığı 30 cm oldu. Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü Şırnak'ta, Ankara ve İstanbul bağlantılı uçak seferleri iptal edildi. Bolu, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Bingöl, Şırnak, Bitlis, Karabük, Zonguldak, Bartın, Elazığ, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Aksaray, Düzce ve Ağrı'da okullar dün tatil edildi.