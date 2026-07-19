Yürüme hızınız çok şey gösteriyor

Yürüme hızınız sağlığınızla ilgili çok şey gösteriyor. Independent
'te yer alan habere göre, yürüme hızı ve uzun ömür arasında şaşırtıcı bir bağlantısı var. Uzmanlara göre kişinin doğal yürüyüş temposu, altta yatan sağlık sorunlarına ilişkin önemli ipuçları verebiliyor. Yürüme hızındaki azalma yalnızca hareket kabiliyetini değil, zihinsel ve fiziksel sağlık durumunu da yansıtabiliyor. Yapılan araştırmalar, düşük yürüme hızının demans
, kalp hastalığı ve erken ölüm riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Buna karşılık, daha hızlı yürüyebilecek fiziksel kapasiteyi korumak ileri yaşlarda hareket kabiliyetinin ve bağımsızlığın sürdürülmesine katkı sağlıyor.