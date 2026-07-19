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Giriş Tarihi: 19.07.2026

Yürüme hızınız çok şey gösteriyor

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Yürüme hızınız çok şey gösteriyor
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Yürüme hızınız sağlığınızla ilgili çok şey gösteriyor. Independent'te yer alan habere göre, yürüme hızı ve uzun ömür arasında şaşırtıcı bir bağlantısı var. Uzmanlara göre kişinin doğal yürüyüş temposu, altta yatan sağlık sorunlarına ilişkin önemli ipuçları verebiliyor. Yürüme hızındaki azalma yalnızca hareket kabiliyetini değil, zihinsel ve fiziksel sağlık durumunu da yansıtabiliyor. Yapılan araştırmalar, düşük yürüme hızının demans, kalp hastalığı ve erken ölüm riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Buna karşılık, daha hızlı yürüyebilecek fiziksel kapasiteyi korumak ileri yaşlarda hareket kabiliyetinin ve bağımsızlığın sürdürülmesine katkı sağlıyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#INDEPENDENT #DEMANS

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