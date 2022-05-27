Yürüme yetisini kaybeden hasta yeniden yürümeye başladı

Elazığ'da yaşayan Savaş İmik (45), 1 yıl önce geçirdiği kaza sonucu yüksekten düşerek omurgasında kırık ve bacaklarında kas güçsüzlüğü oluştu. Kaza sonrasında fizik tedaviye başlayan İmik, tedaviden verim alamayınca Fethi Sekin Şehir Hastanesine başvurdu. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Sorumlusu Uzman Doktor Ali Gürbüz tarafından İmik'e nörolojik ve robotik rehabilitasyon tedavisi uygulandı. Uygulanan tedavi ile 7 ayda sağlığına kavuşan İmik, günlük işlerini halledebilecek seviyeye ulaştı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Sorumlusu Uzman Doktor Ali Gürbüz, yaptığı açıklamada şunları söyledi,"Hastamız yüksekten düşme şikayeti sonrasında sırt kemiğinde kırık nedeniyle opere edilmiş ve yürüyememe şikayetiyle tarafımıza başvurmuştu. Hasta dış merkezde fizik tedaviye başlamış ancak fizik tedavi sürecinde çok randıman alamadığından tarafımıza yönlendirilmişti. Hasta muayeneye geldiğinde her iki bacağında kas güçleri çok ciddi güçsüzlük mevcuttu, ayağa kalkamıyordu desteksiz oturma dengesi falan yoktu. Daha sonrasında hastamızı alt ekstremitede güçsüzlük nedeniyle yatış verdik. Yatıştan sonra hastamıza nörolojik rehabilitasyon ve robotik rehabilitasyon tedavisi uygulandı. Tedaviden sonra hastamız günlük işlerinde yürüyebilecek kadar bastonla gün içinde kendi işlerini görebilecek kadar yürüme seviyesine geldi, kendi işlerini rahatlıkla halledebilecek seviyeye geldi"

Hasta Savaş İmik ise,"Yüksekten düşmeden dolayı bel kırıklığı geçirdim ve sinirlerimde bayağı bir ezilme oldu. Bir yıldır ortalama burada fizik tedaviye başladım. Doktorların 5 yıl 6 yıl dediği şeyi biz burada fizik tedavi ile 6 ayda ve 7 ayda başardık. Allah'a hamdolsun şu anda desteksiz yürümeye başladık. Fiziğin önemi gerçekten çok. Bütün hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz"dedi.