Giriş Tarihi: 25.9.2025 20:05 Son Güncelleme: 25.9.2025 21:07

Yürürken yere düşen yaşlı adam öldü

Kahramanmaraş’ta parkta yürüş yaptığı sırada yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Muhammet Özer
Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesinde yer alan Aliye İzzet Begoviç Parkında yürüyüş yapan Halep nüfusuna kayıtlı 64 yaşındaki Muhammed Cemal Tabşu, yürüyüş yaptığı sırada biranda dengesini kaybederek yere düştü. Düşme etkisiyle yaralanan yaşlı adam için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Yörük Selim Devlet hastanesine kaldırılan yaşlı adam burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaşı adamın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

