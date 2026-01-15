Yürürlüğe girdi: Temassız ödeme limiti artırıldı

Kart kullanıcılarını yakından ilgilendiren bu güncellemeyle, daha önce 1.500 TL olarak belirlenen temassız ödeme sınırı yükseltilerek 2.500 TL'ye ulaştı. Yeni düzenlemenin, özellikle günlük harcamalarda kartla ödeme sürecini daha hızlı ve kolay hale getirmesi hedefleniyor.
TEMASSIZ ÖDEME KULLANIMI PANDEMİYLE İVME KAZANDI
Temassız ödeme yöntemleri, Kovid-19 salgını döneminde teması en aza indirme ihtiyacıyla birlikte hızla yaygınlaştı. Bu süreçte kullanıcı sayısı önemli ölçüde artarken, teknolojik gelişmelerle birlikte temassız kart kullanımı günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasına girdi.
NEDEN TÜM KART LİMİTİ KULLANILMIYOR?
Temassız işlemlerde uygulanan limitler, güvenlik kaygıları nedeniyle bilerek düşük seviyede tutuluyor. Geçmişte bazı POS cihazları aracılığıyla kart sahiplerinin bilgisi dışında, yakın mesafeden izinsiz ödeme alınmasına yönelik vakalar yaşanmıştı.
Bu tür kötüye kullanımların önüne geçmek amacıyla, temassız ödemelerde kartın toplam limiti yerine belirli bir üst sınır uygulanıyor. Son düzenlemeyle bu sınır 2.500 TL olarak belirlendi.
KİMLER TEMASSIZ ÖDEME YAPABİLİR?
Temassız özelliği bulunan kredi veya banka kartına sahip olan herkes bu ödeme yönteminden faydalanabiliyor. Dileyen kullanıcılar ise mobil ya da internet bankacılığı üzerinden temassız ödeme özelliğini devre dışı bırakabiliyor.
ÜLKELERE GÖRE TEMASSIZ ÖDEME LİMİTLERİ
Şifresiz temassız ödeme tutarları ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Bazı ülkelerde uygulanan limitler şu şekilde: