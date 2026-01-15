Yürürlüğe girdi: Temassız ödeme limiti artırıldı

KİMLER TEMASSIZ ÖDEME YAPABİLİR?

Temassız özelliği bulunan kredi veya banka kartına sahip olan herkes bu ödeme yönteminden faydalanabiliyor. Dileyen kullanıcılar ise mobil ya da internet bankacılığı üzerinden temassız ödeme özelliğini devre dışı bırakabiliyor.