Yürüyen merdiven arızaları çileye dönüşüyor! Metrobüs durağında arızalanan yürüyen merdiveni izdihama dönüştü

İstanbul'da İBB'nin göreve gelmesinden sonra bitmek bilmeyen yürüyen merdiven arızaları nedeniyle vatandaşlar çile çekiyor. Bakımsızlık nedeniyle metrolarda ve metrobüs yollarında sık sık yürüyen merdiven arızaları yaşanıyor.

İstanbul'un en yoğun metrobüs duraklarından biri olan Mecidiyeköy'de, akşam saatlerine istasyona doğru yukarı yönde hareket eden yürüyen merdivende meydana gelen arıza giderilemedi. Duraktan çıkışı sağlayan ve aşağı yönde hareket eden merdivenler çalışmaya devam ederken, ortadaki sabit merdivende de zaman zaman tıkanmalar yaşandı.

Görevliler durağa kurdukları şeritlerle giriş, çıkışları kontrol altına almaya çalıştı. Durağa çıkışta ve girişte uzun kuyrukların olduğu alandaki görevliler, vatandaşlara diğer üst geçidi kullanmaları uyarısında bulundu.

Yürüyen merdivenin arızalı olduğundan yoğunluk yaşandığı ve vatandaşların üst geçit girişini kullanmaları gerektiğine ilişkin anonslar yapıldı.