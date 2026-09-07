“Yürüyüşe çıkıyorum” diyen Ayşegül kayıplara karıştı

Düziçi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evinden "Yürüyüşe çıkıyorum" diyerek ayrılan Ayşegül Yaşar'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Harekete geçen ekipler, kadının geçebileceği güzergahlarda kamera kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler araştırmalarını Berke Barajı yolu üzerindeki ormanlık alanda yoğunlaştırdı. Emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri zorlu arazide arama yaparken, bölge drone ile de havadan tarandı. Ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!