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Giriş Tarihi: 7.09.2026 10:41

“Yürüyüşe çıkıyorum” diyen Ayşegül kayıplara karıştı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 26 Ağustos'ta yürüyüş yapmak için evinden ayrılan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar her yerde aranıyor. Kayıp kadını bulmak için ekipler karadan ve drone ile havadan arama çalışmalarını sürdürüyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yürüyüşe çıkıyorum diyen Ayşegül kayıplara karıştı
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Düziçi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evinden "Yürüyüşe çıkıyorum" diyerek ayrılan Ayşegül Yaşar'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Harekete geçen ekipler, kadının geçebileceği güzergahlarda kamera kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler araştırmalarını Berke Barajı yolu üzerindeki ormanlık alanda yoğunlaştırdı. Emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri zorlu arazide arama yaparken, bölge drone ile de havadan tarandı. Ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

#OSMANİYE #DÜZİÇİ

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“Yürüyüşe çıkıyorum” diyen Ayşegül kayıplara karıştı
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