Yusuf Demir kimdir, aslen nereli? Galatasaray’ın yeni transferi Yusuf Demir Türk mü, yabancı statüsünde mi?

Yusuf Demir Türk statüsünde mi sorusunun cevabı, Galarasaray'ın sezonunu belirlemekte. 3 Türk oynatma zorunluluğu sebebiyle takımlar, Türk oyuncuları kadroya ekliyor. Bu sebeple Yusuf Demir Türk mü, Yusuf Demir yerli statüsünde mi sorusu yöneltiliyor. Peki, Yusuf Demir kimdir, aslen nereli? Yusuf Demir Türk mü? İşte detaylar...
YUSUF DEMİR KİMDİR?
2 Haziran 2003 tarihinde Viyana'da doğdu. On numara mevkiinde oynayan Türk asıllı Avusturyalı futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.
9 Temmuz 2021'de 500 bin avro bedelle 1 sezonluğuna Barcelona'ya kiralandı. 10 milyon avro satın alma opsiyonu bulunuyor. 18 yıl 80 günlük olan Yusuf, Athletic Bilbao deplasmanında 62. dakikada oyuna dahil olarak Messi'den sonra Barcelona formasıyla La Liga'da forma giyen en genç oyuncu oldu. 13 Ocak 2022 tarihinde Barcelona ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi ve kulübü Rapid Wien'e geri döndü. 7 Eylül 2022 tarihinde Galatasaray, oyuncu ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurmuştur.
Türk asıllı Yusuf Demir, Avusturya millî futbol takımını tercih etti ve Mart 2021'de davet aldı.