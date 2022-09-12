Yusuf Demir kimdir, aslen nereli? Galatasaray’ın yeni transferi Yusuf Demir Türk mü, yabancı statüsünde mi?

9 Temmuz 2021'de 500 bin avro bedelle 1 sezonluğuna Barcelona'ya kiralandı. 10 milyon avro satın alma opsiyonu bulunuyor. 18 yıl 80 günlük olan Yusuf, Athletic Bilbao deplasmanında 62. dakikada oyuna dahil olarak Messi'den sonra Barcelona formasıyla La Liga'da forma giyen en genç oyuncu oldu. 13 Ocak 2022 tarihinde Barcelona ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi ve kulübü Rapid Wien'e geri döndü. 7 Eylül 2022 tarihinde Galatasaray, oyuncu ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurmuştur.

Türk asıllı Yusuf Demir, Avusturya millî futbol takımını tercih etti ve Mart 2021'de davet aldı.