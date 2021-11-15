Yusuf İsminin Anlamı Nedir ve Kur’an’da Geçiyor mu? Yusuf Ne Demek?

Türkiye'de yapılan araştırmalara ve istatistiklere göre en yaygın erkek isimleri arasında bulunmaktadır. Kulağa hoş gelmesi, telaffuzunun kolay olması ve anlamının da güzel oluşu isim seçimi konusunda anne, babaları etkilemektedir. Erkek bebekleri için kullanılan ve dini açıdan önemli bir yere sahip Yusuf isminin anlamı birçok kişi tarafından araştırılır. Yusuf isminin anlamı nedir? Yusuf ne demek ve Kur'an'da geçiyor mu? İşte bu isme dair merak edilen tüm detaylar...

YUSUF İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

En sık rastlanan isimler arasında ön sıralarda yer alır. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan bu isim birden fazla anlam taşır.

Yusuf isminin anlamları şöyle;

- Ah eden, inleyen.

- İnilti,

- İlave edilecek olan, eklenecek.

- Hz. Yakup'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf şeklindedir.

YUSUF İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Müslüman âlemi için önemli bir yere sahip olan isimler arasındadır. Hz. Yakup'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf'un adı olduğundan dolayı birçok kişi tarafından tercih edilir. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi de bulunmaktadır. Bu surenin 7-8-9 ayetlerinde Yusuf ismi geçmiştir.

YUSUF İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Yusuf adına sahip olan kimseler uysal görünüme sahiptir. Duygun ve ağır hareket eden bir kişiliğe sahiptirler.