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Giriş Tarihi: 28.11.2021 14:43 Son Güncelleme: 28.11.2021 14:46

Yusuf Taha Göktaş son yolculuğuna uğurlandı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Yusuf Taha Göktaş son yolculuğuna uğurlandı

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana trafik kazasında yaşamını yitiren Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Kerem Göktaş’ın oğlu Yusuf Taha Göktaş (22), Kdz Ereğli’ye bağlı Kepez Mahallesinde bulunan Kepez Tepe Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önündeki kamyona çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 4 kişi feci şekilde can verdi. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi olduğu belirtildi.

İstanbul'dan Bursa'ya bir programa katılmak için yola çıkan İHH İnsani Yardım Vakfı personeli Muratcan Kaya yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Mustafa Haldız (41) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

TIR şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Kaya ile yanındaki İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi'nin (26) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, cenazeler dün itibarıyla ailelerine teslim edildi.

Kazada yaşamını yitiren Yusuf Taha Göktaş, Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi öğretmeni Kerem Göktaş ve İsmet İnönü İlk ve Ortaokulu öğretmenlerinden Nida Göktaş'ın çocukları olduğu bildirildi.

Yedi Hilal gönüllüsü Yusuf Taha Göktaş (22) Kdz. Ereğli ilçesi Kepez Tepe Camiinde kılınan öğle namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına İHH Genel Başkan Yardımcısı Mütevelli Heyet Başkanı Avukat Uğur Yıldırım, Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız, AK Parti ilçe Başkanı Saffet Bozkurt, ailesi, yakınları, öğrenciler ve arkadaşları katıldı.

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Yusuf Taha Göktaş son yolculuğuna uğurlandı
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