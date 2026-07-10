Yusuf’un katillerine 24 yıl hapis istendi

İstanbul Küçükçekmece
'de, geçtiğimiz yıl temmuz ayında 16 yaşındaki Yusuf Demirci'nin arkadaşları tarafından döner bıçaklarıyla katledilmesine ilişkin davada ilk mütalaa açıklandı. Kan donduran olaya ilişkin yürütülen yargılamada savcılık, yaşları 18'den küçük olan 3 sanık için en üst sınırdan ceza talep etti. Yürek burkan detay ise acılı annenin feryadıyla ortaya çıktı. Yusuf'un, katledilmesinden sadece bir gün önce ilk haftalığıyla kendisini hayattan koparan katillerine yemek ısmarladığı öğrenildi. Duruşmanın ardından SABAH'a konuşan acılı anne Nazan Demirci, "Üçü birlikte satır ve 22 santimlik döner bıçağıyla gelmişler. Oğlumu evimizin önünde sadece 5 saniyede katletmişler. Çocuğum kendini savunmaya bile fırsat bulamadı. Sadece 'Benden ne istiyorsunuz?' diyebilmiş. Kamera kayıtlarında her şey net. Benim çocuğum daha bir gün önce ilk haftalığını alıp bu katillere döner ekmek yedirmişti. Bu muydu iyiliğinin karşılığı?" dedi. Savcılık, olay tarihinde yaşları 18'den küçük olan tutuklu sanıklar Utku G., Yiğit T. ve Alper P.B. hakkında "Tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme, duruşmayı 18 Eylül'e erteledi.