Yuvacık Barajı son dönemlerde adından sıkça söz ettiriyor. Eşsiz manzarasının yanında ailecek gitmeye çok uygun. Çevre illerden ulaşımının kolay olması nedeniyle sıkça ziyaretçi ağırlayan bir yer. Bölgenin tam adı Yuvacık Yürüyüş Parkuru olarak geçiyor. Hafta sonu keyifli bir doğa sporu olan doğa yürüyüşünü yapmak isterseniz burası tüm doğal güzellikleriyle sizi kucaklamaya hazır. Yuvacık Yürüyüş Parkuru Kaç Kilometre? Yuvacık Yürüyüş Parkuru Başlangıcı ve Bitişi Nerede? Tüm bu soruların cevapları için yazımızı okumaya devam edin.
Yuvacık barajı yürüyüş parkuruna ulaşmak için İzmit-Bursa yolunu takip etmeniz gerekmektedir. Yolda Yuvacık Barajı tabelalarını görünce onları takip ederek Yuvacık barajı yürüyüş parkuruna ulaşabilirsiniz. Ulaştığınız zaman tabelalar sizi yürüyüş parkuruna yönlendirecektir. Körfez ve İzmit manzarasını da görerek yürüyeceğiniz 1 saatlik yol sonunda Aytepe Köyü'ne ulaşacaksınız.
Yuvacık Barajı'nda 4 farklı yürüyüş parkuru bulunmaktadır. Bunlar; Camidüzü, Değirmendüzü, Sıcakdere, Soğukdere. Her biri birbirinden ayrı güzel olan bu parkurlarda yürümenin çok keyifli olduğunu giden insanlardan duymanız mümkün.
Yuvacık Barajı Doğal Yürüyüş Parkurları, doğasever sporcular ve doğa yürüyüşü seven birçok kişi tarafından son dönemin popüler yerleri arasında anılmaktadır. Yer yer dik yokuşlar olsa da dikkat edildiği takdirde her yaş grubundan insanın yürümesinin mümkün olduğu parkurlardandır. Manzara açısından oldukça tatmin edici olan bu barajı mutlaka görmeli ve parkurlarında yürüyüş yapmalısınız.