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Giriş Tarihi: 30.5.2022 15:54 Son Güncelleme: 30.5.2022 15:54

Yuvacık Yürüyüş Parkuru Kaç Kilometre? Yuvacık Yürüyüş Parkuru Başlangıcı Ve Bitişi Nerede?

Yuvacık Yürüyüş Parkuru Kaç Kilometre? Yuvacık Yürüyüş Parkuru Başlangıcı Ve Bitişi Nerede?

Son zamanlarda insanlar sağlıklarına dikkat etmek için sporu hayatlarına tam anlamıyla soktular. Kimisi spor salonu içerisinde spor yapmaya bayılırken kimisi de dışarıda yani açık havada spor yapmayı çok seviyor. Açık havada en çok yapılan sporlar ise koşu ve yürüyüş. Tabii bu iki aktivite için de bir alan bulup orada aktiviteleri gerçekleştirmek gerekiyor. Bu tarz alanlardan birisi de Yuvacık Yürüyüş Parkuru. Yuvacık Yürüyüş Parkuru Kaç Kilometre? Yuvacık Yürüyüş Parkuru Başlangıcı ve Bitişi Nerede? Yazımızın içeriğinde bu soruları cevaplıyor olacağız.

Yuvacık Barajı son dönemlerde adından sıkça söz ettiriyor. Eşsiz manzarasının yanında ailecek gitmeye çok uygun. Çevre illerden ulaşımının kolay olması nedeniyle sıkça ziyaretçi ağırlayan bir yer. Bölgenin tam adı Yuvacık Yürüyüş Parkuru olarak geçiyor. Hafta sonu keyifli bir doğa sporu olan doğa yürüyüşünü yapmak isterseniz burası tüm doğal güzellikleriyle sizi kucaklamaya hazır. Yuvacık Yürüyüş Parkuru Kaç Kilometre? Yuvacık Yürüyüş Parkuru Başlangıcı ve Bitişi Nerede? Tüm bu soruların cevapları için yazımızı okumaya devam edin.

Yuvacık Barajı Yürüyüş Parkuru

Yuvacık barajı yürüyüş parkuruna ulaşmak için İzmit-Bursa yolunu takip etmeniz gerekmektedir. Yolda Yuvacık Barajı tabelalarını görünce onları takip ederek Yuvacık barajı yürüyüş parkuruna ulaşabilirsiniz. Ulaştığınız zaman tabelalar sizi yürüyüş parkuruna yönlendirecektir. Körfez ve İzmit manzarasını da görerek yürüyeceğiniz 1 saatlik yol sonunda Aytepe Köyü'ne ulaşacaksınız.

Yuvacık Barajı'nda 4 farklı yürüyüş parkuru bulunmaktadır. Bunlar; Camidüzü, Değirmendüzü, Sıcakdere, Soğukdere. Her biri birbirinden ayrı güzel olan bu parkurlarda yürümenin çok keyifli olduğunu giden insanlardan duymanız mümkün.

Kocaeli Yuvacık Barajı Yürüyüş Parkuru

  • Kocaeli Yuvacık Barajı Yürüyüş Parkuru, Başiskele'de bulunur. Parkurda 4 farklı yürüyüş rotası mevcuttur.
  • Camidüzü Parkuru, insan eliyle yani yapay olarak oluşturulmuş bir parkurdur. Zorluk seviyesi olarak kolay bir parkurdur. Uzunluğu yaklaşık 9 km'dir. Aynı zamanda parkurda spor aletleri ve dinlenme alanları da mevcuttur.
  • Sıcakdere Yürüyüş Parkuru, kanyon bir parkur olduğu için sporcuları en çok zorlayan parkurlardandır. 10 km uzunluğundadır ve Bahçecik Beldesi'nden başlar ve Yuvacık Barajı üzerinde bulunan tarihi kemerde biter. Bu parkur aynı zamanda Beşkayalar Milli Parkı içerisinde bulunur. Su seviyesinin zaman zaman geçme imkanı tanımaması sebebiyle burada grupça yürümenizi öneririz.
  • Değirmendüzü Parkuru, Değirmendüzü'nden başlayıp yine baraj üzerindeki tarihi kemerde sonlanır. Yaklaşık olarak 8 km uzunluğundadır.
  • Soğukdere Yürüyüş Parkuru da kanyon olmasından dolayı oldukça zorlu bir doğa yürüyüşü parkurudur. Yaz aylarında gidilmesi can güvenliği açısından önemle söylenir. Yaklaşık olarak 11 km uzunluğunda olan bu parkur, Aytepe'den başlar ve kanyon yürüyüşünden sonra tarihi su kemerinde son bulur.

Yuvacık Barajı Doğal Yürüyüş Parkuru

Yuvacık Barajı Doğal Yürüyüş Parkurları, doğasever sporcular ve doğa yürüyüşü seven birçok kişi tarafından son dönemin popüler yerleri arasında anılmaktadır. Yer yer dik yokuşlar olsa da dikkat edildiği takdirde her yaş grubundan insanın yürümesinin mümkün olduğu parkurlardandır. Manzara açısından oldukça tatmin edici olan bu barajı mutlaka görmeli ve parkurlarında yürüyüş yapmalısınız.

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Yuvacık Yürüyüş Parkuru Kaç Kilometre? Yuvacık Yürüyüş Parkuru Başlangıcı Ve Bitişi Nerede?
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