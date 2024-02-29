Yüzde İndirim Hesaplama - İndirim Yüzde Hesaplama Formülü Nedir, İskonto Nasıl Hesaplanır?

Her alanda karşımıza çıkan indirimler, alışverişlerimizde tasarruf yapmamıza ve bütçemizi daha etkin yönetmemize yardımcı olabilir. Bazen indirimli fiyatlar yerine indirim yüzdelerini görürüz. Böyle bir durumda da yüzde indirim hesaplama yapmaya ihtiyaç duyarız. Bu durum zaman zaman kafa karıştırıcı olabilir. Doğru hesaplamalar yapabilmek için indirim yüzde hesaplama formülü nedir, nasıl hesaplanır bilmek gerekebilir.

İndirim Yüzde Hesaplama Formülü Nedir?

Alışveriş yaparken, ürünlerde uygulanan indirimleri doğru bir şekilde hesaplamak, bütçe yönetimi açısından önemli bir beceridir. İndirim yüzdesini hesaplama, alışverişte tasarruf etmenin anahtarı olabilir. İndirimli fiyatları hesaplamak için birden fazla formül bulunur. Bunlar şu şekildedir:

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1. Yöntem: İndirimli Fiyat = orjinal fiyat x (100- indirim oranı) / 100

Örneğin, 200 TL'lik bir ürüne %30 indirim yapıldıysa ürünün indirimli fiyatı,

200 x (100- 30) / 100= 140 TL'dir.

2. Yöntem: İndirimli Fiyat= Orijinal fiyat – (orijinal fiyat x indirim oranı/100)

Parantez içindeki formül ile kaç tl indirim yapıldığını buluruz. Bu fiyatı orijinal fiyattan çıkardığımızda ise ürünün indirimli fiyatını bulmuş oluruz. Bir örnekle açıklayalım: Bir ayakkabının orijinal fiyatı 300 TL ve üzerine %25 indirim uygulanacak. İndirimli fiyatı hesaplamak için formülü kullandığımızda, 300 – (300 x 25/100) = 225 TL buluruz.

3. Yöntem: indirim oranını ondalık sayıya çevirerek de indirimli fiyata ulaşabiliriz. Örneğin, 150 TL'lik bir ürün için %20 indirim uygulandıysa, ilk olarak indirim oranı 20/100= 0,2 bulunur. Bu sayı 1'den çıkarılır. 1-0,2= 0,8. Bulduğumuz bu oran orijinal fiyatla çarpılarak indirimli fiyat bulunabilir. 150 x 0,8= 120 TL şeklinde olur.

İskonto Nasıl Hesaplanır?

İskonto, ticarette sıkça kullanılan bir kavramdır ve genellikle toplu alımlarda veya özel anlaşmalarda karşımıza çıkar. İskonto, bir ürünün ya da hizmetin fiyatında yapılan indirimi ifade eder ve alıcıya belirli avantajlar sağlar. İskonto oranı, alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmanın temelini oluşturan bir faktördür. İskonto oranını hesaplayarak yapılan indirimi yüzde cinsinden hesaplayabiliriz. Bu sayede, alıcı ve satıcı arasında adil bir anlaşma yapılabilir. Örneğin bir ürünün liste fiyatı 400 TL ve bu üründe 180 TL indirim yapılıyorsa, iskonto oranı şu şekilde hesaplanabilir:

İskonto yüzdesi= (iskontolu fiyat / liste fiyatı) x 100

= (180/400) x 100

= %45