Yüzdelik dilimi başarı sırasına çevirin

1 milyona yakın 8. sınıf öğrencisi ve velilerini ilgilendiren Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih süreci devam ederken uzmanlar, adayları önemli bir konuda uyarıyor. Pek çok öğrenci tercih yaparken yalnızca yüzdelik dilimini esas alıyor. Oysa bu yıl sınava giren öğrenci sayısının artması nedeniyle geçen yılla aynı yüzdelik dilimde bulunan iki öğrencinin başarı sırası aynı olmayacak. Bahçeşehir Koleji PDR Direktörü Sibel Durak, en sağlıklı karşılaştırmanın yaklaşık başarı sırası üzerinden yapılması gerektiğini belirtti.

İLK ADIM YÜZDELİĞİ SIRAYA ÇEVİRMEK

Durak, öğrencilerin basit bir hesaplamayla kendi sıralarını ve hedefledikleri liselerin geçen yıl oluşan yaklaşık taban başarı sıralarını karşılaştırabileceklerini söyledi. Durak'a göre öğrenciler önce sonuç belgelerinde yer alan Türkiye geneli yüzdelik dilimlerini yaklaşık başarı sırasına çevirmeli. Bunun için bu yıl sınava giren yaklaşık 994 bin öğrenci esas alınıyor. Bu sayı 100'e bölündüğünde 9.943 sayısı elde ediliyor. Öğrencinin yüzdelik dilimi bu sayı ile çarpıldığında yaklaşık başarı sırası bulunuyor. Örneğin Türkiye geneli yüzdelik dilimi yüzde 17,2 olan bir öğrencinin yaklaşık başarı sırası 17,2 x 9.943 işlemiyle yaklaşık 171 bin oluyor.

OKULUN SIRASINI DA HESAPLAYIN

Aynı yöntem tercih edilmek istenen liseler için de uygulanıyor. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2025 yılı taban yüzdelik dilimleri kullanılıyor. Geçen yıl sınava 963 bin 142 öğrenci girdiği için sayı 9.631 olarak hesaplanıyor. Örneğin taban yüzdelik dilimi yüzde 16 olan bir lisenin yaklaşık taban başarı sırası 16 x 9.631 işlemiyle yaklaşık 154 bin olarak bulunuyor. Öğrenci kendi yaklaşık sırasıyla bu değeri karşılaştırarak tercih listesini daha gerçekçi oluşturabiliyor.

AYNI YÜZDELİK, DAHA GERİ SIRA

Durak'ın hazırladığı karşılaştırma tablosu, bu yıl aynı yüzdelik dilimin geçen yıla göre daha geride bir başarı sırasına karşılık geldiğini gösteriyor. Bunun nedeni sınava giren öğrenci sayısının geçen yıla göre artması. Geçen yıl yüzde 2,59'luk dilimde bulunan bir öğrenci yaklaşık 24 bin 944'üncü sıradayken, bu yıl aynı yüzdelik dilimdeki öğrencinin sırası yaklaşık 25 bin 752 oluyor. Aradaki fark 808 kişi. Yüzdelik dilim büyüdükçe fark daha da açılıyor. Yüzde 17,89'luk dilimde yaklaşık 5 bin 582, yüzde 45,28'lik dilimde ise yaklaşık 14 bin 127 kişilik sıra farkı oluşuyor.



TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Durak, bu hesaplamanın kesin yerleştirme sonucu vermediğini de vurgulayarak, "Okul kontenjanları, tercih eğilimleri ve yerleştirme sürecindeki değişkenler sonucu etkileyebilir. Ancak yaklaşık başarı sırasını bilmek, adayların geçen yılın verilerini çok daha doğru yorumlamasını ve daha sağlıklı bir tercih listesi oluşturmasını sağlar" dedi.

ADIM ADIM HESAPLAMA

Sonuç belgenizdeki Türkiye geneli yüzdelik diliminizi bulun.

Bu değeri 9.943 ile çarparak yaklaşık başarı sıranızı hesaplayın.

Tercih etmek istediğiniz okulun 2025 taban yüzdelik dilimini bulun.

Bu değeri 9.631 ile çarparak okulun yaklaşık taban başarı sırasını hesaplayın.

İki veriyi birlikte değerlendirerek tercih listenizi oluşturun.