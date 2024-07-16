Yüzlerce ağaç kesildi yürek dayanmadı

Bursa'da Kestel ilçesine bağlı Ağlaşan Mahallesinde bilinmeyen nedenle yüzlerce çam ağacı kesildi. Uzun yıllardır ağaç kesimi yapıldığını söyleyen mahalle sakinleri son yıllarda ormanların talan edildiğini ifade etti. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) ile ağaç kesilmesine karşı eylem yapan köylüler, buna razı olmadıklarını söyledi. Ağaç kesimine karşı duygularına hakim olamayan köy sakinleri hıçkıra hıçkıra ağladı. DOĞADER Başkanı Murat Demir, ağaç kesiminin gençleştirme çalışması olamayacağını belirterek, "Burada yanlış uygulama yapılıyor. Adeta tarla biter gibi ormanlarımız talan edilmiş" dedi. Ağaçların kesilmesine yüreğinin dayanmadığını ifade eden 65 yaşındaki Sabriye Çavuş, "Ben doğma büyüme Bursa Sinandede'liyim. Bu ağaçları neden kesiyorlar, anlamıyorum. Biz köy halkı olarak ağaçların kesilmesine karşıyız" diye konuştu. Köy sakinleri orman yetkililerinin kendilerine bir izahat da vermediğini kaydederken, kesim işleminin gençleştirme çalışmasından farklı bir boyutta olduğu ifade edildi.