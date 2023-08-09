Yüzme havuzunda boğulan çocuk hayatını kaybetti

6 Ağustos tarihinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yüzme havuzuna giden 14 yaşındaki Murat Başak, yetişkinler için yapılmış yüzme havuzuna girdi. Başak'ın suda çırpındığını gören arkadaşları durumu yüzme havuzu yetkililerine bildirdi.

Sudan çıkarılan 14 yaşındaki çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalelerin ardından küçük çocuk, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Murat Başak, 3 gün süren yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.