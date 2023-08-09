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Giriş Tarihi: 9.8.2023 19:57 Son Güncelleme: 9.8.2023 20:40

Yüzme havuzunda boğulan çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yüzme havuzunda boğulan 14 yaşındaki Murat Başak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Yüzme havuzunda boğulan çocuk hayatını kaybetti

6 Ağustos tarihinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yüzme havuzuna giden 14 yaşındaki Murat Başak, yetişkinler için yapılmış yüzme havuzuna girdi. Başak'ın suda çırpındığını gören arkadaşları durumu yüzme havuzu yetkililerine bildirdi.
Sudan çıkarılan 14 yaşındaki çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalelerin ardından küçük çocuk, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Murat Başak, 3 gün süren yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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