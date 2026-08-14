Yüzmek için Ceyhan Nehri’ne giren 2 çocuk boğuldu

Adana
'da serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Suriye
uyruklu Simar Süleyman'ın (10) ve Salih Rami'nin (12) cesetleri bulundu. Önceki gün serinlemek için Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde Ceyhan Nehri'ne giren Suriye uyruklu Rami ve Süleyman, bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapıldı. Çocuklar bir süre sonra gözden kaybolurken, durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma sualtı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Çocuklara ait kıyafet ve terliklerin bulunduğu kısımda arama çalışması başlatan ekipler, bir sonuç alamadı. Dün sabah günün ilk ışıklarıyla çalışmalara tekrar başlandı. Dalgıçlar 3 km aşağıda Süleyman'ın cesedini buldu. Rami'nin cesedi ise 4 km aşağıda bulundu.