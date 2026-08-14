Haberler Yaşam Haberleri Yüzmek için Ceyhan Nehri'ne giren 2 çocuk boğuldu
Giriş Tarihi: 14.08.2026

Yüzmek için Ceyhan Nehri'ne giren 2 çocuk boğuldu

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Yüzmek için Ceyhan Nehri’ne giren 2 çocuk boğuldu
  • ABONE OL
Adana'da serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Suriye uyruklu Simar Süleyman'ın (10) ve Salih Rami'nin (12) cesetleri bulundu. Önceki gün serinlemek için Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde Ceyhan Nehri'ne giren Suriye uyruklu Rami ve Süleyman, bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapıldı. Çocuklar bir süre sonra gözden kaybolurken, durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma sualtı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Çocuklara ait kıyafet ve terliklerin bulunduğu kısımda arama çalışması başlatan ekipler, bir sonuç alamadı. Dün sabah günün ilk ışıklarıyla çalışmalara tekrar başlandı. Dalgıçlar 3 km aşağıda Süleyman'ın cesedini buldu. Rami'nin cesedi ise 4 km aşağıda bulundu.

#ADANA #SURİYE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüzmek için Ceyhan Nehri'ne giren 2 çocuk boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA