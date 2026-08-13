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Giriş Tarihi: 13.08.2026 13:07

Yüzmek için girdikleri nehirde kaybolan 2 çocuk aranıyor

Adana'da serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri’nde akıntıya kapılıp kaybolan Suriye uyruklu S.R. (12) ile S.S. (10) için arama çalışması 2’nci günde devam ediyor.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Yüzmek için girdikleri nehirde kaybolan 2 çocuk aranıyor
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Önceki gün serinlemek için Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde Ceyhan Nehri'ne giren Suriye uyruklu S.R. ve S.S., bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapıldı. Çocuklar bir süre sonra gözden kaybolurken, durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma sualtı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çocuklara ait kıyafet ve terliklerin bulunduğu kısımda arama çalışması başlatan ekipler, bir sonuç alamadı. Havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi. Bugün, günün ilk ışıklarıyla çalışmalar tekrar başlandı. Dalgıç jandarmalar, çocukları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

#ADANA

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Yüzmek için girdikleri nehirde kaybolan 2 çocuk aranıyor
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