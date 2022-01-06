Son dakika: İzmir’de kan donduran olay! Hiç tanımadığı biri yüzüne kezzap attı: Çırpınışımı izlemiş...

Can güvenliğim yok. Düşmanımın kim olduğunu bilmiyorum. Geceleri rüyama bile giriyor. Kabuslar görüyorum. 30 yıllık esnafım. Bugüne kadar ne komşu esnaf ile ne de bir müşterim ile bir kavgam sorunum olmadı. Zaten öyle bir düşmanım olsa polise ifademde söylerdim. Saldırganın yakalanmasını ben de istiyorum" diye konuştu.