Yüzünden bıçaklanan kadın: Kızım annesiz kalmasın

Olay, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde 23 Aralık 2021 yılında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 1 çocuk annesi Sara Bekir, 3 yıl boyunca dini nikahlı yaşadığı Serkan T.'den ayrıldı. Ancak sürekli Sara Bekir'i tehdit ve takip eden Serkan T., 23 Aralık'ta genç kadının saklandığı otele demir sopayla girip saldırdı. Saldırgan Serkan T., genç kadının yüzünü ve kollarını bıçakla kesti. Sara Bekir, hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan Serkan T.'nin çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

CEZAEVİNDEN KAÇTI

İddiaya göre, Serkan T.'nin ailesinden bu seferde tehditler alan Sara Bekir, şikayetinden vazgeçince zanlı bir süre sonra cezaevinden çıktı. Sara Bekir, Serkan T.'nin tehditlerinin devam etmesi üzerine yeniden şikayetçi oldu. Zanlı Serkan T., şikayet üzerine yeniden tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde ise Serkan T., cezaevinden firar edip genç kadına, "Affına sığınıyorum, otel camından dışarı bakıyorum ve acaba Sara beni polise mi verecek diye düşünüyorum" diyerek mesajlar atmaya başladı. Öte yandan Serkan T., gönderdiği bir sesli mesajında genç kadına, "İstersen Suriye'ye git, o askerleri, telleri geçer yine gelirim, sana güveniyorum" dediği görüldü.

"ÖLMEKTEN ÇOK KORKUYORUM"

Avukatı aracılığıyla yeniden şikayetçi olan genç kadın, yaşadığı süreci anlattı. Can güvenliği olmadığını anlatan Sara Bekir, "Hiçbir kadının yaşadığımı yaşamasını istemiyorum. Adalet istiyorum, cezaevine girdi ancak tehditler nedeniyle şikayetimden vazgeçtim ve çıktı. Tehditler yine devam edince tekrar cezaevine girdi, bu seferde firar etti. Yine mesajlar atmaya başladı, dışarı çıkamıyorum. İstanbul'a kaçtım ama kızım burada, onu bırakamıyorum. Kızımın annesiz kalmasını istemiyorum, ölmekten çok korkuyorum. İyi değilim, yeniden tutuklanmasını istiyorum" dedi.