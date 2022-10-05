Yüzyılın beyin cerrahına bir onur daha

Dünyada uluslararası başarılara sahip duayen hekimler 1940'tan bu yana anma pulu ile onurlandırılırken, Türkiye'de de bu yönde bir ilke imza atıldı. Prof. Dr. Cengiz Kunday'ın önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile dünya çapında "Yüzyılın beyin cerrahı" unvanına sahip olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, adına anma pulu basılan ilk Türk doktor oldu. Kunday'ın önerisini, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmesiyle başlayan süreç hayatını beyin cerrahiye adayan Prof. Dr. Gazi Yaşargil adına anma pulu basılmasıyla taçlandı. Temmuz ayında 97 yaşına giren, Avrupa Nöroşirürji Derneği'nin onur madalyasına sahip ilk Türk olan Prof. Dr. Yaşargil'in 97. doğum gününde kullanıma sunulan anma pulu, cumhuriyet tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor.Prof. Dr. Yaşargil adına anma pulu basılması önerisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileten NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hocamızın 97. doğum gününde anma pulu basılması, ülkemizde tarihi bir adım oldu. Başarılarıyla dünya modern beyin ve sinir cerrahisinin gelişimine yön veren, İngiltere, ABD ve Çin'de adına laboratuvarlar kurulan, ulusal ve uluslararası tıp cemiyetlerinde adına dersler verilen bir değerimizin başarıları, anma puluyla temsil edilecek. Türkiye'de ilk kez, dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil adına bir anma pulunun basılmış olması hepimizi gururlandırdı. Milli değerlerimiz her şeyin üzerinde" ifadelerini kullandı.Dünyada uluslararası başarılara imza atan duayenler adına anma pulu bastırılıyor. Anma pulu ile onurlandırılan ilk hekim, 1842'de sülfürik asit eter anestezisini bulan ve kullanan ABD'li cerrah ve anestezist Crawford W. Long olmuştu. Crawford W. Long adına 1940 yılında anma pulu basıldı. Aynı yıl Walter Reed, 1809 yılında ilk kez laparotomy ve yumurtalık ameliyatını gerçekleştiren Ephraim McDowel adına da 1951'de anma pulu basıldı.