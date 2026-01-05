Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA Yüzyılın dolandırıcılık davasında flaş gelişme! Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı
Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılan banka müdürü Seçil Erzan’ın davasında gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda, Erzan’ın eylemleriyle genel olarak katılanların iradelerini sakatladığı belirtildi.

Türkiye'nin aylardır kilitlendiği dev dolandırıcılık davasında mahkeme son sözünü söyledi. Bir dönem banka şube müdürlüğü yapan Seçil Erzan, kurduğu "özel fon" düzeneğiyle onlarca kişiyi milyonlarca dolar dolandırmaktan suçlu bulundu.

MİLYONLUK VURGUN

Gerekçeli karara göre Seçil Erzan, şube müdürü olduğu bankanın nüfuzunu kullanarak mağdurları yüksek getirili, sadece özel müşterilerin alındığı ve Fatih Terim gibi isimlerin de içinde bulunduğu hayali bir fona ikna etti. Mahkeme; Erzan'ın mağdurlardan aldığı paralar karşılığında banka antetli, sahte kaşeli ve ıslak imzalı belgeler vererek güven tesis ettiğini, bu sayede milyonlarca dolarlık bir dolandırıcılık üçgeni kurduğunu saptadı.

MAĞDURLAR LİSTESİ ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ

Kararda, dolandırıcılık düzeneğine para kaptıranlar arasında çok sayıda tanınmış isim yer aldı. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim ve Fernando Muslera gibi isimlerin yanı sıra iş insanları Bülent Çeviker ve Burhan Taşpolat'ın da aralarında bulunduğu onlarca katılanın milyonlarca dolar zarara uğratıldığı tescillendi.

MAHKEME "NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK" DEDİ

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, Seçil Erzan'ın savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve suçtan kurtulmaya yönelik çelişkiler içerdiğini belirterek; eylemlerin TCK 158/1-h maddesi uyarınca "Nitelikli Dolandırıcılık" kapsamında kaldığına hükmetti.

Kararda, sanıkların mağdur ve müşteki sayısının fazlalığı ile zincirleme suç hükümleri uygulanarak cezalarında artırıma gidildiği vurgulandı. Tarafların karara karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurma hakları bulunuyor.

