SON DAKİKA Yüzyılın dolandırıcılık davasında flaş gelişme! Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı

MİLYONLUK VURGUN

Gerekçeli karara göre Seçil Erzan, şube müdürü olduğu bankanın nüfuzunu kullanarak mağdurları yüksek getirili, sadece özel müşterilerin alındığı ve Fatih Terim gibi isimlerin de içinde bulunduğu hayali bir fona ikna etti. Mahkeme; Erzan'ın mağdurlardan aldığı paralar karşılığında banka antetli, sahte kaşeli ve ıslak imzalı belgeler vererek güven tesis ettiğini, bu sayede milyonlarca dolarlık bir dolandırıcılık üçgeni kurduğunu saptadı.