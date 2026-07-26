Yüzyılın ihya seferberliği

Türk-İslam medeniyetinin göz bebeği olan tarihi mabetler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen devasa restorasyon hamleleriyle küllerinden doğmaya devam ediyor. Son 24 yılda yurt içinde 5 bin 930, yurt dışında ise 40 cami ve mescid incelikli çalışmalarla restore edilerek yeniden cemaatiyle buluşturuldu.



Selimiye Camisi

MEDENİYET MİRASLARI

Selimiye Camii'nin yanı sıra Nuruosmaniye Külliyesi, Kariye Camii, Hatay Habib-i Neccar Camii, Kahramanmaraş Ulu Camii, Edirne Uzunköprü Muradiye Camii, Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi ve Niğde Sungurbey Camii gibi medeniyet mirasımız olan çok sayıda önemli eser, gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar neticesinde ayağa kaldırıldı.



Kurtuluş Camii

Asırları deviren görkemli ihya sürecinde, Türk-İslam mimarisinin zirve noktası sayılan Edirne Selimiye Camii, tarihinin en kapsamlı ve en hassas restorasyon operasyonuna ev sahipliği yaptı. Zarafetiyle göz kamaştıran usta eserinde yürütülen ve binanın ömrüne ömür katan detaylar adeta ecdad mirasına gösterilen vefanın bir simgesi oldu.



Habib-i Neccar Camii

Avlu kubbelerindeki zamana yenik düşmüş eski kurşunlar tamamen kaldırıldı. Horasan ve çamur sıvaların özgün dokusuna uygun şekilde yenilenmesinin ardından tüm kurşun satıhlar baştan başa pırıl pırıl yeni kurşun kaplamayla zırhlandırıldı. Ana kubbede ise statik güçlendirme çalışmaları eksiksiz tamamlandı.



Nuruosmaniye Camii

GELENEKSEL DOKUNUŞLAR

Yapıya zarar verdiği tespit edilen tüm çimento sıvalar büyük bir titizlikle kazındı; yerini medeniyetimizin kadim harcı olan horasan sıvalara bıraktı. Dış cephe taşları ve minareler, dokusuna zarar vermeyen özel kumlama teknikleriyle ilk günkü ihtişamına kavuşturuldu, hasarlı taşlar aslına uygun olarak onarıldı.



Kahramanmaraş Ulu Camii

Caminin ruhunu yansıtan iç ve dış mekândaki tüm nakışlar, kalem işleri usta hands elden geçirildi. Ahşap sanatının tepe noktası olan kündekari kapılar titizlikle restore edildi; pencereler, içlik ve dışlıklar tarihi dokuya bağlı kalınarak sıfırdan imal edildi. Caminin mistik atmosferini tamamlayan iç mekân bakım ve yenilemelerinin yanı sıra, ecdadın yeşile verdiği değeri yansıtan kapsamlı bir bahçe düzenlemesi hayata geçirildi.

AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞERİFİ

Selimiye'nin yanı sıra medeniyet coğrafyamızın kalbinde yer alan pek çok simge yapı da bu tarihi dönemde asli kimliğine kavuştu. Tarihi mabetlerin ihyasına yönelik atılan adımların en sembolik olanlarından biri ise İstanbul'da yaşandı. 24 Temmuz 2020 tarihinde alınan tarihi kararla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, kapılarını cemaatine açmasının 6'ncı yıl dönümünü geride bıraktı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı da yıl dönümü dolayısıyla özel bir gazete sayfası hazırladı.