Yüzyılın Konut Projesi’nde Kayseri’ye 7 Bin 562 yeni yuva

Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekim töreni yoğun katılımla gerçekleşti. Engelli vatandaşlar ve şehit ailelerinin de aralarında bulunduğu hak sahipleri, yapılan kura ile belirlendi.

63 BİNİ AŞKIN BAŞVURU

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Kayseri'de yapılacak 7 bin 562 konut için 63 bin 121 başvuru yapıldığını açıkladı. Demiralp, "Çeyrek asırdır milletimizi ev sahibi yapmak için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

1 MİLYON 757 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

Burak Demiralp konuşmasında, Türkiye genelinde bugüne kadar 1 milyon 757 bin konutun, 66 bin 850 sosyal donatı alanıyla birlikte inşa edildiğini vurgulayarak, "5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk" ifadelerini kullandı.

ASRIN FELAKETİNDEN ASRIN İNŞASINA

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketine değindi. Elitaş, yaklaşık 600 bin bağımsız birimin hasar gördüğünü, 50 bininin yıkıldığını hatırlatarak, yeniden inşa sürecinin büyüklüğüne dikkat çekti. Elitaş, deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin, "Enkazı kaldırmak da, şehirleri yeniden ayağa kaldırmak da kolay değildir. Günde 552, saatte 23 konut inşa edildi. İki yılda 400 bini aşkın konut yapıldı. Bu, büyük bir vizyonun eseridir" dedi.

KAYSERİ'YE HAYIRLI OLSUN

Törende ayrıca Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile TOKİ Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı Ahmet Fazıl Ulueren de söz alarak kuraların hayırlı olması temennisinde bulundu.

7 BİN 562 HAK SAHİBİ BELİRLENDİ

Yapılan duanın ardından başlayan kura çekimiyle, engelli vatandaşlar ve şehit ailelerinin de aralarında bulunduğu 7 bin 562 hak sahibi resmen belirlendi.