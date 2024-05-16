Zabıta ekiplerinden esnafa tehdit ve darp

Maltepe Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, önceki gün Bağlarbaşı Mahallesi'nde cadde üzerinde esnaf tarafından dükkan önüne koyulan reklam dubalarını kaldırmaya çalıştı. Bunun üzerine bir esnaf dubayı zabıta ekiplerine vermeyerek dükkanın içine koydu. Zabıta ekipleri dubayı vermeyen esnafın dükkanına girerek dubayı almak istedi. Zabıta ekipleri ve esnaf arasında sözlü tartışma çıktı. Zabıta ekipleri esnafa önce 'Burada sana ekmek yedirtmeyiz' diyerek tehdit etti. Ardından da darp etti. Zabıta ekiplerinin darp görüntüleri ise dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaşanılan kavgayı çevredeki diğer vatandaşlar ve esnaflar zorlukla ayırdı.