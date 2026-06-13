Zabıta LGS öğrencileri için seferber oldu

LGS sınavı kapsamında belediye ekipleri, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sahada görev aldı. Okulların çevresinde hazır bekletilen motorize zabıta ekipleri, sınava girmek için gerekli belgelerini unutan veya yanlış okula gelen öğrenciler için zamanla yarıştı. Ekipler, ilçe genelinde 15 öğrencinin yardımına yetişti.

AMBULANSLA SINAVA YETİŞTİRİLDİ

Bülent Ecevit Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hüseyin Ali Erbatur, diz kapağındaki sorun nedeniyle kendi imkanlarıyla okula gitmekte zorlandı. Erbatur, belediyeye ait ambulansla evinden alınarak sınava gireceği okula ulaştırıldı. Öğrenci, sınavın tamamlanmasının ardından geldiği ambulansla evine götürüldü.