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Giriş Tarihi: 30.8.2024 16:30 Son Güncelleme: 30.8.2024 16:37

Zafer bayramında şehitler için Taksim Camisi'nde hatim indirilip Kur'an-ı Kerim okundu

Zafer Bayramının 102.yıl dönümü nedeniyle şehitler için Taksim Camisi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla hatim programı düzenlendi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Zafer bayramında şehitler için Taksim Camisi’nde hatim indirilip Kur’an-ı Kerim okundu

İstanbul Valiliğince 30 Agustos zafer bayramının 102.yıldönümü nedeniyle Taksim Camiinde proğram düzenlendi. Taksim camiinde düzenlenen Hatim programına İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cuma namazı öncesinde Milli Mücadele döneminde şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu. Bazı vatandaşlar da şehitler için dua etti. Taksim camiinde düzenlenen hatim programının ardından Zafer bayramı nedeniyle şehitler için Vakıflar Genel müdürlüğü tarafından kavurma ve pilav dağıtıldı.

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Zafer bayramında şehitler için Taksim Camisi'nde hatim indirilip Kur'an-ı Kerim okundu
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