Zalim evlat, hasta yatağında babasını acımasızca darp etti

Kahramanmaraş'ta Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ramazan Yıldırım (80), oğlu Hasan Yıldırım'ın (54) fiziksel saldırısına uğradı. Korkunç olay önceki akşam Elbistan Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi içerisinde meydana geldi. Hastanede tedavi gören Ramazan Yıldırım'ın, oğlu Hasan Yıldırım tarafından darp edilip, boğulmaya çalışıldığı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bir jandarma personeli, hastane dışından odayı telefon ile kayda aldı. Kayıtta Hasan Yıldırım'ın hasta yatağında yatan babası Ramazan Yıldırım'ı darp ettiği görüldü. Hasan Yıldırım olaya ilişkin olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Zalim evlat ifadesinde ise "Babama ben bakıyordum. Bir anlık öfke ile tokat attım. Ama boğma gibi bir düşüncem yoktu" dedi. Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi.

