Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? Asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak, hangi ay?

Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? sorusu birçok vatandaş tarafından soruluyor. Temmuz maaşlarına yansımamış durumda. Asgari ücret yüzde 30 zam ile 4 bin 250'den 5 bin 500 TL'ye yükseltildi. Böylece asgari ücrete ara zam yapıldı. Vatandaşlar da asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak, hangi ay sorusunu sürekli yöneltiyor. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? İşte detaylar!
ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla asgari ücret yönetmenliğinde değişikliğe gidildi. Değişiklik şu şekilde:
"Komisyonca belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer".
Yani 1 Temmuzdan itibaren her gün, yeni asgari ücretle maaş hesaplanıyor. Böylece bir sonraki ay; ağustos ayında zamlı asgari ücret ödenecek.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücret ek zammı ile ilgili şunları söyledi:
"Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışma sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir."