Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek, bu ay yatacak mı? 2022 Asgari ücret Temmuz zammı maaşlara ne zaman yansıyacak, hangi ay?

Zamlı asgari ücretin ödeneceği tarih, milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Asgari ücret ara zammı, Asgari Ücret Komisyonu tarafından yapılan toplantıların ardından belirlendi. Milyonların merakla beklediği zamlı asgari ücret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Alınan karara göre asgari ücret, yüzde 30 oranında ara zam ile 4 bin 250 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseldi. Şimdi tüm gözler zamlı asgari ücretin hesaplara yatırılacağı tarihte. Peki, asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak? İşte, 2022 zamlı asgari ücret ödeme tarihi!
ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK?
Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanacak ve komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.
Yani 1 Temmuzdan itibaren her gün, yeni asgari ücretle maaş hesaplanıyor. Böylece zamlı asgari ücret, bir sonraki ay olan ağustos ayında ödenecek.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücret ek zammı ile ilgili şunları söyledi:
"Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışma sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir."