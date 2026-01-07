ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI: 2026 evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak, ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı zammı sonrası hak sahipleri Ocak ayı ödeme tarihlerini yakından takip ediyor. Her ay düzenli olarak yatırılan sosyal destek ödemesi, 2026 Ocak zammı ile yüzde 18,60 artış yaşadı. Zamlı tutarın hesaplara geçeceği tarih için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...
2026 Ocak zammı ile artış evde bakım maaşı 18,60 oranında artış yaşadı.
Ocak zammı sonrası yılın ilk yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı 13 bin 878 TL'ye yükseldi.
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.
Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.