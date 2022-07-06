Zamlı memur maaşları 2022: Polis, öğretmen, doktor, hemşire, avukat, bekçi maaşları ne kadar oldu, kaç TL? İşte meslek meslek zamlı yeni maaş tablosu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde Temmuz zammı için belirleyici olan Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon oranı yüzde 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçti. Böylece 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen milyonlarca memur ve emekli için 2022 Temmuz ayı maaş zammı da netliğe kavuştu.Akabinde milyonlarca memur, zamlı maaşlarının ne kadar olduğunu sorgulamaya başladı. Peki 2022 en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu? 2022 Polis, öğretmen, doktor, hemşire, avukat, öğretmen, bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte meslek meslek zamlı yeni memur maaşları!
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI: iŞTE EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI
TÜİK, 4 Temmuz'da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçti. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli zammı ve memur maaş zammı kesinleşti. Bu kapsamda, temmuz ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya çıktı. İşte milyonların merak ettiği o tablo...
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK YÜZDE 41,85
GENEL MÜDÜR 1/4 21330 - 30257
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15870
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9722
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 – 12296
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK YÜZDE 41,85
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 27675
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15833
POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13768
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 – 18883
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK YÜZDE 41,85
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11846
MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 16228
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 10117
PROFESÖR 1/4 - 18369 - 26056
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK ZAMLI YÜZDE 41,85
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 -15333
VAİZ 1/4 - 9003 - 12771
AVUKAT 1/4 - 10934 - 15510
*Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)
*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK ZAMLI YÜZDE 41,85
Müsteşar (1/1) - 15459 - 21929
Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19382
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7437
Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 7277
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK ZAMLI YÜZDE 41,85
Öğretmen (1/4) - 5275 – 7483
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12704
Polis memuru (8/1) - 5456 - 7739
Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 7274
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK ZAMLI YÜZDE 41,85
Mühendis (1/4) - 6433 - 9125
Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6351
Profesör (1/4) - 12238 - 17360
İmam-hatip - 5275 - 7483
Avukat (1/4) - 5275 - 7483
ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,85
65 yaş aylığı - 1085 - 1538
Evde bakım desteği - 2354 - 3340
Kronik hastalık yardımı - 2354 - 3340
Engelli aylığı (%40-69) - 866 - 1228
Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1299 - 1842