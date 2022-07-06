Zamlı memur maaşları 2022: Polis, öğretmen, doktor, hemşire, avukat, bekçi maaşları ne kadar oldu, kaç TL? İşte meslek meslek zamlı yeni maaş tablosu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde Temmuz zammı için belirleyici olan Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon oranı yüzde 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçti. Böylece 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen milyonlarca memur ve emekli için 2022 Temmuz ayı maaş zammı da netliğe kavuştu.Akabinde milyonlarca memur, zamlı maaşlarının ne kadar olduğunu sorgulamaya başladı. Peki 2022 en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu? 2022 Polis, öğretmen, doktor, hemşire, avukat, öğretmen, bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte meslek meslek zamlı yeni memur maaşları!