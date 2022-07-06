Haberler Yaşam Haberleri Zamlı memur maaşları 2022: Polis, öğretmen, doktor, hemşire, avukat, bekçi maaşları ne kadar oldu, kaç TL? İşte meslek meslek zamlı yeni maaş tablosu!
Giriş Tarihi: 6.7.2022 10:26

Zamlı memur maaşları 2022: Polis, öğretmen, doktor, hemşire, avukat, bekçi maaşları ne kadar oldu, kaç TL? İşte meslek meslek zamlı yeni maaş tablosu!

Zamlı memur maaşları 2022: Polis, öğretmen, doktor, hemşire, avukat, bekçi maaşları ne kadar oldu, kaç TL? İşte meslek meslek zamlı yeni maaş tablosu!

Vatandaşlar tarafından merakla beklenen Haziran ayı enflasyon oranı, geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından açıklandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşı etkileyen Temmuz ayı zam oranı kesinleşti. Polis, öğretmen, doktor, hemşire, avukat, öğretmen, bekçi gibi meslekleri icra eden vatandaşların maaşlarında da artış yaşandı. Hal böyleyken "2022 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının yanıtları merak konusu oldu. Peki, 2022 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Polis, öğretmen, doktor, hemşire, avukat, öğretmen, bekçi maaşları ne kadar, kaç TL? İşte Haziran enflasyonu ile memur zammı hesaplama ve tüm detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde Temmuz zammı için belirleyici olan Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon oranı yüzde 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçti. Böylece 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen milyonlarca memur ve emekli için 2022 Temmuz ayı maaş zammı da netliğe kavuştu.Akabinde milyonlarca memur, zamlı maaşlarının ne kadar olduğunu sorgulamaya başladı. Peki 2022 en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu? 2022 Polis, öğretmen, doktor, hemşire, avukat, öğretmen, bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte meslek meslek zamlı yeni memur maaşları!

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI: iŞTE EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI

TÜİK, 4 Temmuz'da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçti. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli zammı ve memur maaş zammı kesinleşti. Bu kapsamda, temmuz ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya çıktı. İşte milyonların merak ettiği o tablo...

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI TABLOSU

6 aylık enflasyon oranı: 42,35

SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35

Memur enflasyon farkı: 34,85

Memur toplu sözleşme zammı: 7

Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,85

Ek zam beklentisi: 3

Ek zamlı memur zam oranı: 44,85

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK YÜZDE 41,85

GENEL MÜDÜR 1/4 21330 - 30257

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15870

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9722

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 – 12296

UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK YÜZDE 41,85

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 27675

BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15833

POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13768

UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 – 18883

UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK YÜZDE 41,85

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11846

MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 16228

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 10117

PROFESÖR 1/4 - 18369 - 26056

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK ZAMLI YÜZDE 41,85

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 -15333

VAİZ 1/4 - 9003 - 12771

AVUKAT 1/4 - 10934 - 15510

*Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)

*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.

UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK ZAMLI YÜZDE 41,85

Müsteşar (1/1) - 15459 - 21929

Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19382

Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7437

Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 7277

UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK ZAMLI YÜZDE 41,85

Öğretmen (1/4) - 5275 – 7483

Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12704

Polis memuru (8/1) - 5456 - 7739

Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 7274

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK ZAMLI YÜZDE 41,85

Mühendis (1/4) - 6433 - 9125

Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6351

Profesör (1/4) - 12238 - 17360

İmam-hatip - 5275 - 7483

Avukat (1/4) - 5275 - 7483

ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,85

65 yaş aylığı - 1085 - 1538

Evde bakım desteği - 2354 - 3340

Kronik hastalık yardımı - 2354 - 3340

Engelli aylığı (%40-69) - 866 - 1228

Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1299 - 1842

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
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Zamlı memur maaşları 2022: Polis, öğretmen, doktor, hemşire, avukat, bekçi maaşları ne kadar oldu, kaç TL? İşte meslek meslek zamlı yeni maaş tablosu!
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