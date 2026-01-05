Zamlı memur ve emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte milyonlar için yeni rakamlar

AİLE YARDIMI EKLENDİ

Memur maaşları hesaplanırken aile yardımı da eklendi. Buna göre hesaplanan maaşlarda eşi çalışmayan ve 0-6 yaş grubundan iki çocuğu bulunan memura yapılacak aile yardımı maaşlara eklendi. Ayrıca toplu sözleşmeden kaynaklanan 1000 TL'lik seyyanen artış da maaşlara yansıtıldı.

SOSYAL YARDIMLAR ARTTI

Yapılan artış oranları sosyal yardımları da değiştirdi. Buna göre 65 yaş aylığı., evde bakım parası gibi sosyal yardımlar da yüzde 18.,60 oranında arttı.