Zamlı memur ve emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte milyonlar için yeni rakamlar

Milyonlarca vatandaşın beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 30.89 olurken Temmuz ayından bu yana 6 aylık oran ise yüzde 12.19 olarak hesaplandı. Bu oranlar hem emeklilerin hem de memurların maaş artışlarını de kesinleştirdi. Milyonlarca memur ve emekli 2026 yılı için ilk 6 aylık artışlarını bu ay hesaplarında görecekler.
MEMURA FARK OLUŞTU
Yıllık enflasyona göre hesaplanan yüzde 12.19 oranındaki 6 aylık oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarını belirlerken memurlar ve memur emeklilerinin ise alacakları enflasyon farkını ortaya koydu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 12.19 olarak hesaplandı. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 11 olan toplu sözleşme artışının üzerine 6,85 puan enflasyon farkı alacak. Böylece memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışları yüzde 18.60 olarak hesaplandı.
EN DÜŞÜK AYLIKLAR BELLİ OLDU
Bu oranlara göre en düşük emekli maaşları da belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı enflasyon oranında artış yapıldığında 18.939 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı ise yüzde 18.60 oranındaki artışla 27.772 TL'ye yükseldi. Yeni oranlarla en düşük memur maaşı ise 61.890 TL olarak hesaplandı.
AİLE YARDIMI EKLENDİ
Memur maaşları hesaplanırken aile yardımı da eklendi. Buna göre hesaplanan maaşlarda eşi çalışmayan ve 0-6 yaş grubundan iki çocuğu bulunan memura yapılacak aile yardımı maaşlara eklendi. Ayrıca toplu sözleşmeden kaynaklanan 1000 TL'lik seyyanen artış da maaşlara yansıtıldı.
SOSYAL YARDIMLAR ARTTI
Yapılan artış oranları sosyal yardımları da değiştirdi. Buna göre 65 yaş aylığı., evde bakım parası gibi sosyal yardımlar da yüzde 18.,60 oranında arttı.
ÖDEMELER BU AY
Emekli ve memurlar yeni maaşlarını bu aydan itibaren alacaklar. SSK ve Bağ-kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında yeni maaşlarını zamlı olarak alacak. Memur emeklilerine ise maaşları bu ay başında verildiği için zamlar yansıtılmadı. Ancak memur emeklilerine ayrıca zam farkları bu ay içinde yatırılacak. Memurlar ise zamlı maaşlarını ayın 15'inde almış olacaklar.
TAZMİNAT TAVANI ARTTI
Kıdem tazminatına uygulanan tavan ücret de memur maaşlarına yapılan artış oranında yükseltildi. Buna göre yeni tavan tazminat 63 bin 948 lira olarak uygulanacak. Bu aydan sonra işten çıkartılan bir çalışanın alacağı yıllık en yüksek tazminat bu rakam olacak. Rakam temmuz ayında yeniden belirlenecek. Bu oranlara göre bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi. Buna göre yeni bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL'ye çıkmış oldu.
TABAN MAAŞ NASIL HESAPLANACAK?
Belirlenen yeni taban emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanacak. Emekliler kök maaşlarına yüzde 12.19 artış yapacak. Çıkan rakamın yüzde 4'ü de ek ödeme olarak eklenecek. Ortaya çıkan rakam eğer 18.889 liradan daha düşükse kalan kısım Hazine tarafından eklenecek. Ocak ayından itibaren 18.889 TL'den düşük emekli maaşı olmayacak.
EN DÜŞÜK MAAŞ DEĞİŞİR Mİ?
En düşük emekli maaşı son dönemde enflasyon artış oranına göre yükseltiliyor. Ancak Hükümet yeni bir rakam da belirleyebilir. Bu belirlenen ya da enflasyon ile artırılan yeni rakam bir yasal düzenleme ile TBMM gündemine gelecek. Çıkacak yasa ile uygulama başlayacak. Yasa emekli maaş ödeme günlerine yetişirse ödeme yapılacak. Yetişmez ise daha sonraki günlerde aradaki fark emeklilerin hesabına yatırılacak.
DUL VE YETİM MAAŞLARI NASIL DEĞİŞTİ
Dul ve yetim maaşları da Ocak ayından itibaren artırılacak. Vefat eden sigortalı SSK ve Bağ-Kurlu ise dul yetim maaşları yüzde 12.19 oranında memur ise yüzde 18.60 oranında artırılacak.
ENFLASYON AÇIKLANDI MAAŞ ARTIŞLARI BELLİ OLDU
Yıllık enflasyon: Yüzde 30.89
6 aylık enflasyon: Yüzde 12.19
Memur enflasyon farkı: 6.85
Memur ve memur emeklisi artışı: yüzde 18.60
EN DÜŞÜK MAAŞLAR
SSK ve Bağ-Kur emeklisi: 18.939 TL
En düşük memur emeklisi maaşı : 27.772 TL
En düşük memur maaşı: 61.890 TL
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
|ÜNVANLAR
|Temmuz-Aralık 2025 (TL)
|Ocak-Haziran 2026 (TL)
|ŞUBE MÜDÜRÜ
|76.659
|94.384
|MEMUR (Üniversite Mezunu)
|52.617
|64.397
|UZMAN ÖĞRETMEN
|67.766
|81.219
|ÖĞRETMEN
|61.146
|73.368
|BAŞKOMİSER
|74.490
|89.214
|POLİS MEMURU
|68.084
|81.617
|UZMAN DOKTOR
|126.119
|150.426
|HEMŞİRE (Üniversite Mezunu)
|61.759
|74.770
|MÜHENDİS
|78.200
|96.211
|TEKNİSYEN (Lise Mezunu)
|54.547
|66.870
|PROFESÖR
|111.348
|135.089
|ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|73.792
|90.568
|VAİZ
|63.916
|76.653
|AVUKAT
|73.515
|90.000
EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI
|ÜNVANLAR
|YENİ MAAŞ
|Müsteşar
|98.765 TL
|Şube Müdürü
|41.319 TL
|Memur (lisans)
|33.839 TL
|Öğretmen
|41.319 TL
|Başkomiser
|42.350 TL
|Polis memuru
|41.660 TL
|Hemşire (Lisans)
|41.319 TL
|İmam-Hatip
|41.319 TL
SOSYAL YARDIMLAR
|SOSYAL YARDIM
|YENİ MAAŞ
|65 yaş aylığı
|6.393 TL
|Evde bakım desteği
|13.879 TL
|Kronik hastalık
|13.879 TL
|Engelli yakını aylığı
|5.104 TL
|% 40-69 engelli
|5.104 TL
|% 70 üstü engelli
|7.655 TL
Sosyal ekonomik destek
Kıdem tazminatı tavanı: 63.948 TL
Bedelli askerlik: 333.089 TL