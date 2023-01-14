Zanlıların ifadeleri ortaya çıktı! Manisa’da baba ile oğul kuyuda can vermişti...

Soruşturma kapsamında, baba ile oğulun hayatını kaybettiği 60 metre derinliğindeki sondaj kuyusu için Devlet Su İşlerinden (DSİ) gerekli iznin alınmadığı, bölgenin yer altı su tahsisine kapalı olduğu, kuyunun açılması konusunda site karar defterine işlenmiş bir kararın ise olmadığı tespit edildi.

Tutuklanan site yöneticisi emekli öğretmen H.A. ifadesinde, kuyuyu yaklaşık 6 ay önce sitenin yeşil alanlarını sulamak amacıyla sondaj firmasıyla anlaşıp açtırdığını, bahçenin genel bakımı kapsamında değerlendirdikleri için de ayrıca site karar defterine sondaj yaptırılması işini işlemediklerini öne sürdü.