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Giriş Tarihi: 17.8.2022

Zanlının savunması Ece Erken’i bayılttı

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Zanlının savunması Ece Erken’i bayılttı
Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu 10, tutuksuz 10 sanık ile avukatları katıldı. Ece Erken ve Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da avukatıyla birlikte hazır bulundu.



Sanıklardan Kadir Yasak savunmasında "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" dedi. Bu sırada Ece Erken bayılarak başını sandalyeye çarptı. Duruşmaya ara verilirken kendine gelen Ece Erken ağladı. Tutuklu sanıklardan Seccal Yeşil ise "Ortada cinayet filan yok. Sadece biri yanlışlıkla öldü" diye konuştu.

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Zanlının savunması Ece Erken’i bayılttı
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