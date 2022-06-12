Zara ekmek reklamı için tepkiler çığ gibi büyüyor! ZARA’nın sandaletli ekmek reklamına sosyal medyada ateş püskürdüler

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de Zara'ya tepki gösteren isimlerden biri oldu. Yıldız Tilbe, paylaşımlarında 'Dünyada ve ülkemizde o kadar aç ve muhtaç varken, ekmeğe bu hakaret nasıl yapılır. Ayaklar altında siz kalın inşallah' dedi.