Zara ekmek reklamı için tepkiler çığ gibi büyüyor! ZARA’nın sandaletli ekmek reklamına sosyal medyada ateş püskürdüler

Sosyal medya Zara'nın ekmekli yeni sezon sandalet reklamı ile sarsıldı. Almanya'da reklamlarında ekmeği ayakkabı ve sandalet ile kullanması, gündem oldu. Bu absürt ve kabul edilemez görüntüye sosyal medyada eleştiri yağdı. Ünlü isimlerin de tepki gösterdiği reklamla beraber İspanyol markasının nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. İşte Zara'nın tepki gören ekmek reklamı...
Dünyaca ünlü İspanyol markası Zara'nın son reklamı sosyal medyayı birbirine kattı. Zara'nın Almanya'da reklamlarında ekmeği ayakkabı ve sandalet ile kullanması, gündem oldu.
Söz konusu reklamda ayakkabının içinde, sandaletin altında ve üstünde ekmek görülüyor. Ekmeğin bu şekilde kullanılması çok sayıda kişinin tepkisine yol açtı.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de Zara'ya tepki gösteren isimlerden biri oldu. Yıldız Tilbe, paylaşımlarında 'Dünyada ve ülkemizde o kadar aç ve muhtaç varken, ekmeğe bu hakaret nasıl yapılır. Ayaklar altında siz kalın inşallah' dedi.
twitter'da #zarahaddinibil hashtagi altında ünlü giyim firmasına yüzlerce yorum yağdı.
- Çocukken Yolda ekmek görünce insanlar üzerine basmasın nimettir diyerek ya yüksek yere koyardık ya böyle hayvanların yiyeceği noktalara koyardık. Bu nasıl bir reklam, iğrenç ötesi bir reklam. Baş üstü olması gereken ekmek ayaklar altına alınmış. Kınıyorum...
- Zara ekmeği ayaklar altında alan bir sandalet reklamına imza attı. Dünya bir kıtlık yaşarken buğday sorunu baş göstermişken, bu reklamı hiç masum bulmadım!
- Nimete saygısı olmayanın hiçbir şeye saygısı olmaz.
-Bir şeyleri tanıtıcam diye ülkenin saygı duyduğu, değer verdiği, üstte tuttuğu bir şeylere zarar veremezsiniz.. Değer bilmiyorsanız haddinizi bilin
-Yahu ekmeğin kırıntısı bile çöpe atılmaz bunlar ne yapmışlar.
- Biz yere ekmek düşürünce öpüp alnımıza koyarak büyüdük bu rezilliğiniz ne zaman bitecek !
-Rabbim bir dilim ekmeğe muhtaç etsin sizleri! Bu hadsizlige sessiz kalmayalım!