Zayıf kan dolaşımı, vücutta gereken besin ve oksijenlerin kan aracılığıyla gerekli yere iletilemediği anlamına gelir. Çeşitli sağlık sorunlarıyla beraber, yeme düzeni, yeterince egzersiz yapmama, sigara ve alkol kullanımı gibi sebeplerden kaynaklanabilir. Bu etkenlerin ortadan kaldırılması ve tedavi edilmesiyle düzelen bu rahatsızlık için zayıf kan dolaşımı belirtileri nelerdir, zayıf kan dolaşımı nasıl anlaşılır gibi sorular merak konusu haline gelmiştir.

Zayıf Kan Dolaşımı Belirtileri Nelerdir?

Çeşitli sağlık problemlerine yol açabilecek olan zayıf kan dolaşımı belirtilerinin başında sürekli üşüme, el ve ayaklarda soğukluk gelir. Diğer belirtileri ise vücutta uyuşukluk, halsizlik, bazı uzuvlarda karıncalanma görülmesidir. Bazı kişilerde ten renginin soluklaşması, bazı uzuvlarının neredeyse maviye dönmesi olarak görülebilir. Herkeste görülmese de, kanın yavaş dolaşması sebebiyle ödem oluşmaktadır.

Zayıf Kan Dolaşımı Nasıl Anlaşılır?

Her ne kadar vücuttaki fiziksel değişikler ve belirtilerden anlaşılabilse de, her zaman durum bu olmayabilir. El ve ayaklarda üşüme, yorgunluk, halsizlik gibi belirtilerle tespit edilebiliyor ancak kesin teşhis ve tedavi için bir doktora başvurulmalıdır. Yapılan kan ölçüm ve kontrolleri, laboratuvar testleri ile vücutta zayıf kan dolaşımı olup olmadığı anlaşılabiliyor.