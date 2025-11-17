Zayıflama iğnesinde doktor kontrolü şart

Son dönemde popüler kilo verme yöntemlerinin başında gelen ve 'zayıflama iğnesi' olarak bilinen ilaçların kullanımına ilişkin uzmanlar uyarıda bulunuyor. Doç. Dr. Gamze Akkuş, bu ilaçların doktor kontrolü dışında tavsiye üzerine alınması sonucunda kişilerin çeşitli yan etkilere maruz kalabileceğine dikkat çekti. Zayıflama iğnelerinin diyabet hastası, obez kişilerin tedavisinde ciddi başarı sağladığını ancak bölgesel yağlanmaları olan kişilerin de bu ilaca merak duyduğunu belirten Akkuş, "Bu ilaçlarla ilgili bizim için en büyük sıkıntı, rahat ve serbestçe alınabiliyor olmasıdır. Kesinlikle hekim tarafından reçete edilmesi gerekiyor. Öncesinde hastaya bazı tetkikler yapılmalı, yan etki profili anlatılmalı, ilacın ne kadar ve hangi dozda kullanılmasına da hekim kontrolünde karar verilmelidir. Uzun dönemde ne gibi etkileri olacağını bilmiyoruz. Hem klinik hem hayvan çalışmaları devam ediyor" dedi.