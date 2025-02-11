Zayıflama ilacı Ozempic alarmı

Son dönemde adından sık söz ettiren zayıflama ilaçları ile ilgili araştırmalar korkutuyor. Bazı çalışmalar, bu enjeksiyonları iltihaplanmaya neden olan ve göze kan akışını engelleyen ciddi görme kaybına yol açan durumlarla ilişkilendirdi. ABD'li uzmanlar, diyabet tedavisi ve kilo vermek için kullanılan Ozempic gibi ilaçların kullanıcıları kör bıraktığı konusunda alarma geçti. Araştırmacılar, son yıllarda çok kullanılan Ozempic ve Mounjaro'nun aktif bileşenleri olan semaglutid veya tirzepatid aldıktan sonra kör olan ABD'li hastalara dair detaylara ver verdi. Diyabet için bir doz semaglutid enjekte eden bir kadın, ertesi gün sol gözü kör bir şekilde uyandı. 2 ay boyunca ilacı bırakan kadın tekrar ilaca başladıktan 2 hafta sonra sağ gözünde de görme kaybı yaşadı. Bir yıldır semaglutid alan başka bir kadın ise bir sabah sol gözünde 'ağrısız bir gölge' ile uyandı. Yapılan testler, retinasındaki kan damarlarının hasar gördüğünü ortaya koydu.



DOKTOR KONTROLÜ ŞART

Araştırmacılar, körlüğe neden olan sebebin tam olarak belli olmadığını kaydetti. Ozempic üreticisi Novo Nordisk'in merkezinin bulunduğu Danimarka'daki sağlık yetkilileri ise semaglutid ile görme kaybı arasındaki bağlantıları araştırıyor. Türk endokrinoloji uzmanları ise "Bu ilaç reçete ile satılmıyor. Doktor kontrolünde veriliyor. Ama insanlar eczaneden alma eğiliminde. Bu son derece yanlış. Çünkü mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Kişi kendi kafasına göre zayıflama ilaçları kullanmamalıdır" görüşünde birleşti.