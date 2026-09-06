Zayıflama ilacında tehlikeli artış

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ABD'de yapılan yeni bir araştırma, çocuklarda obezite tedavisinde kullanılan GLP-1 grubu ilaçların kullanımında dikkat çekici bir artış yaşandığını ortaya koydu. Araştırmada, obezite tanısı bulunan ve diyabet hastası olmayan 8-11 yaşlarındaki 3,5 milyondan fazla çocuğun verileri incelendi. Sonuçlara göre, GLP-1 grubu ilaçların reçete edilme oranı 2019'da yüzde 0,03 iken, haziran itibarıyla yüzde 9,3'e yükseldi. Söz konusu ilaçlar 12 yaş altındaki çocukların kullanımı için onaylı olmasa da klinik kılavuzların, bazı durumlarda 8 yaşından itibaren obezite tedavisinde bu ilaçların kullanılmasına izin verdiği belirtildi.