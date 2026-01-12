Zehir kuryesi Avukat operasyonla yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'un Bahçelievler İlçesi'nde "Uyuşturucu" operasyonu düzenledi. Operasyonda Avukat E.E. ve suç ortağı üç kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. E.E.'nin polis uygulama noktalarından araçla geçerken "Avukat" kimliğini kullandığı, üç suç ortağıyla birlikte polislere yakalanma riskini azaltmaya çalışmak amacıyla "Avukat" kimliğini kullanarak "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçuna iştirak ettiği ve uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlendi. Bir adres ve bir araca yapılan eş zamanlı baskınlarda bir kilo 201 gram Skunk maddesi, 217 gram Kokain maddesi, 13 adet uyuşturucu hap, bir adet hassas terazi, bir adet ruhsatsız tabanca, 52 adet mermi, 28 adet satışa hazır halde toplamda 145 gram Skunk maddesi, 21 adet satışa hazır halde toplamda 27 gram Kokain maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplamda 14 bin 550 lira nakit para bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen dört şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Uyuşturucu hapların bir bölümü gözlük kutusunun içerisine gizlenmiş halde bulundu. Operasyon ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar polis kameralarına yansıdı.