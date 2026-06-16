Zehir saçan kaçakçılık ağına operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, organize şekilde kaçakçılık yaptıkları değerlendirilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Fatih Can, Halit Can, Mustafa Can, İlyas Can , Ömer Can, Ahmet Ebubekir Can, Sinan Karakaş, Nurettin Adsay, Hasan Eren ve Mustafa Göçen'in organize bir şekilde kaçakçılık suçu işledikleri; yurt dışından konteyner, kargo, gemi ve yabancı bayraklı yatlar aracılığıyla getirdikleri ürünleri aldatıcı işlemlerle gümrük denetiminden kaçırdıkları, gümrük ve gözetim vergilerini kısmen ya da tamamen ödemeden ülkeye soktukları tespit edildi.

İNSAN SAĞLIĞI HİÇE SAYILDI

İthal edilen kozmetik ve oyuncak türü ürünlerde, kansere yol açabilecek yasaklı kimyasallara yönelik TAREKS kontrollerini aşmak amacıyla GTİP numaralarında değişiklik yapıldığı belirlendi. Ayrıca gizli bölmeler aracılığıyla elektronik sigara, tütün ve puro gibi ürünlerin de kaçak olarak ülkeye getirildiği tespit edildi.

ÜRÜN NUMARALARIYLA OYNANDI

Soruşturma kapsamında Halit Can tarafından getirilen "oyuncak yapışkanlı tuval" ürünlerinin GTİP numarası değiştirilerek "ahşap çerçeve" olarak gösterildiği, bu kapsamda 57 bin 120 ürüne el konulduğu öğrenildi.

İHMAL ÖLDÜRDÜ AMA KALP KRİZİ GİBİ GÖSTERİLDİ

Ayrıca Halit Can'a ait fabrika adresinde, iş güvenliği ve insan sağlığına ilişkin eksiklikler nedeniyle yabancı uyruklu bir çalışanın hayatını kaybettiği, olayın ise delillerin yok edilerek kalp krizi gibi gösterilmeye çalışıldığı iddia edildi. Aynı adreste yapılan aramalarda çok sayıda düzensiz göçmenin de tespit edildiği belirtildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Antalya ve Mardin'de belirlenen adreslerde 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikamet adresleri ile örgüte ait depo adreslerinde arama kararı çıkarıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör