Zehir taciri otogarda enselendi

Muğla'da Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Zabıta ve Özel Güvenlik personeli, Menteşe Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde başarılı bir çalışmaya imza attı. Terminal içerisinde rutin kontrollerini gerçekleştiren ekipler, bekleme salonunda oturan bir şahsın tedirgin ve şüpheli hareketlerini fark etti. Şahsı bir süre uzaktan takibe alan Zabıta ve Özel Güvenlik birimleri, durumu vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, şüpheli şahıs üzerinde kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması sonucunda, şahsın "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Narkotik ekiplerinin de dahil olduğu detaylı üst aramasında, uyuşturucu tacirlerinin son dönemde gizlenmek için kullandığı bir yöntem deşifre edildi. Şahsın üzerinde bulunan özel bir kağıda uyuşturucu madde emdirildiği (LSD veya benzeri sentetik türevler) narkotik birimlerince teyit edildi. Suç unsuruna el konulurken, şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.