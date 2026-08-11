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Giriş Tarihi: 11.08.2026 13:00

Zehir tacirlerine ağır darbe! 104 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi kapsamında 28 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde satıcıları ile yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yapanlara yönelik operasyonlarda 96 şüpheli yakalandı. Baskınlarda 104 kilogram uyuşturucu madde ve 294 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 2 milyon 200 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Zehir tacirlerine ağır darbe! 104 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince 28 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonların düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirildi. Çalışmalara bin 326 narkotik ve asayiş ekibi ile 7 bin 956 personel katıldı. Operasyonlarda ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri de görev aldı.

69 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çalışmalar kapsamında 104 kilogram uyuşturucu madde ile 294 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 milyon 200 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi. Yakalanan 96 şüpheliden 69'u tutuklandı, 27 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

SOSYAL MEDYA VE MESAJLAŞMA UYGULAMALARI ÜZERİNDEN SATIŞ YAPTILAR

Yakalanan şüphelilerin yapılan çalışmalar sonucunda; Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptıkları, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

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#JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI #İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

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Zehir tacirlerine ağır darbe! 104 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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