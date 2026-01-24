Zehir tacirlerine büyük darbe! 654 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 14 Cumhuriyet Savcısı ile 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarıyla etkin mücadele kapsamında, 19 Ocak tarihinde İzmir'e bağlı Konak, Karabağlar, Buca, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe ve Karşıyaka ilçeleri başta olmak üzere 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA YÖNTEM KULLANILDI

'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti' suçunu tespit etmeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, alınan ihbarlar, verilen ifadeler, fiziki takip, adli arama ve yakalama gibi yöntemler kullanıldı.

İNTERNET ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURDULAR

Yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların WhatsApp, Telegram, Messenger ve Facebook gibi internet tabanlı iletişim uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde talebinde bulunan kullanıcılarla irtibat kurdukları, satış faaliyetlerini bu platformlar aracılığıyla organize ettikleri tespit edilmiştir.

KURYE İLE UYUŞTURUCU DAĞITTILAR

Şüphelilerin, uyuşturucu madde ticaretini belirli bir adrese bağlı kalmaksızın, farklı yer ve mekanlarda, günübirlik olarak kiralanan evlerde gerçekleştirdikleri, kuryeler aracılığıyla uyuşturucu madde talep eden şahıslara söz konusu maddeleri ulaştırdıkları belirlendi.

YAŞI KÜÇÜK ÇOCUKLARI DA HEDEF ALDILAR

Ayrıca, şüphelilerin okul, yurt ve benzeri alanlarda yaşı küçük kişilere uyuşturucu madde satışı yaparak, uyuşturucu madde kullanımını yaygınlaştırmaya çalıştıkları, uyuşturucu madde kullanıcılarının ise yine bu internet tabanlı uygulamalar üzerinden uyuşturucu ticareti yapan şahıslara ulaştıkları tespit edildi.

654 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı yargı alanı kapsamında, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" yaptığı tespit edilen toplamda 654 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 51 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken firari şüphelilere yönelik yakalama ve adli işlemlerin sürdüğü belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülüyor.