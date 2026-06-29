Zehir tacirlerine dev operasyon: Rekor gözaltı! 423 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 69 ilde operasyonların düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak'ta gerçekleştirildi.

708 KİLO UYUŞTURUCU VE 3 MİLYON HAP ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlara toplam 1505 ekip, 3 bin 815 personel, 23 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonlar sonucunda 708 kilo 269 gram uyuşturucu madde, 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ile 47 kilo sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi.

REKOR GÖZALTI

Operasyonlar kapsamında toplam 1005 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 423'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, 138 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi.