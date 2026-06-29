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Giriş Tarihi: 29.06.2026 14:27

Zehir tacirlerine dev operasyon: Rekor gözaltı! 423 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu tacirlerine yönelik Türkiye genelinde yürütülen mücadelede son bir haftada dikkat çeken sonuçlar elde edildi. 69 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda yüzlerce kilogram uyuşturucu madde ile milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetin hava araçları ve narkotik dedektör köpeklerinin de destek verdiği operasyonlarda 1005 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 423'ü tutuklanırken, yüzlerce kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Zehir tacirlerine dev operasyon: Rekor gözaltı! 423 şüpheli tutuklandı
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İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 69 ilde operasyonların düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak'ta gerçekleştirildi.

708 KİLO UYUŞTURUCU VE 3 MİLYON HAP ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlara toplam 1505 ekip, 3 bin 815 personel, 23 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonlar sonucunda 708 kilo 269 gram uyuşturucu madde, 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ile 47 kilo sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi.

REKOR GÖZALTI

Operasyonlar kapsamında toplam 1005 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 423'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, 138 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi.

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Zehir tacirlerine dev operasyon: Rekor gözaltı! 423 şüpheli tutuklandı
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