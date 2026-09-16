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Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:25

Zehir tacirlerine geçit verilmedi: 2 gözaltı

Sakarya'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getirdiği belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin ile 111 kilo bonzai yapımında kullanılabilecek madde ele geçirilirken, yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Zehir tacirlerine geçit verilmedi: 2 gözaltı
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen G.Y. (35) ve F.Y. (50) isimli şüphelilerin kullandığı araç takibe alındı.

ARİFİYE GİŞELERİNDE YAKALANDILAR

Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerinde düzenlenen operasyonla araç ve şüpheliler yakalandı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin ile 111 kilogram bonzai yapımında kullanılabilecek 37 gram sentetik kannabinoid a-m 2201 maddesi ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan G.Y. isimli şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
F.Y. isimli şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#SAKARYA

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Zehir tacirlerine geçit verilmedi: 2 gözaltı
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