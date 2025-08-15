Zehir tacirlerine geçit yok

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. 2 bin 548 ekip, 6 bin 350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonlarda 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskınlarda 1695 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'da narkotik ekipleri, baskın düzenledikleri iki adres ve bir araçta 90 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Avcılar'da düzenlenen operasyonda Y.A. isimli bir kişi "uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Yapılan detaylı aramalarda 90 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

GÖZ AÇTIRILMIYOR

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ise toplam 245 kilo 932 gram esrar ele geçirildi. İlk operasyonda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kamyon ile bir TIR'da yaptıkları aramada, mobilyaların içine gizlenmiş 51 paket halinde 80 kilo 620 gram esrar buldu. İkinci operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapan TIR sürücüsünün şüpheli hareketleri ekiplerin dikkatini çekti. Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV) kayıtlarını inceleyen görevliler, sürücünün araçtan inerek yaya olarak yurtdışına çıkmaya çalıştığını belirledi. TIR'da, karton kutulara gizlenmiş 165 kilo 312 gram esrar ele geçirildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.





GENÇLERİMİZİ KORUYACAĞIZ

Operasyonlara katılan ekiplere teşekkür eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" dedi.