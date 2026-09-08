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Giriş Tarihi: 8.09.2026 09:47

Zehir tacirlerine geçit yok! Kilolarca MET çıktı...

İstanbul’da 3 uyuşturucu madde satıcısı yakalandı. Dört kilo 950 gram kristal metamfetamin, 4 kilo 600 gram kristalleşmeye başlamış sıvı metamfetamin, 16 kilo 650 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Zehir tacirlerine geçit yok! Kilolarca MET çıktı...
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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu ile mücadele kapsamında Esenyurt ve Küçükçekmece İlçeleri'nde iki adrese ve bir araca yönelik "MET" operasyonu düzenledi. Yapılan aramalarda dört kilo 950 gram kristal Metamfetamin, dört kilo 600 gram kristalleşmeye başlamış sıvı Metamfetamin, 16 kilo 650 gram sıvı Metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin 26 kilo 200 gram MET ele geçirdiği operasyonda uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan üç kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

#İSTANBUL EMNİYETİ #NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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Zehir tacirlerine geçit yok! Kilolarca MET çıktı...
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